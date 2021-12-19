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НАТО никогда не пойдет на компромисс по поводу права Украины решать свою судьбу, - Столтенберг о требованиях России

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НАТО никогда не пойдет на компромисс по поводу права Украины решать свою судьбу, - Столтенберг о требованиях России
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обещает, что Североатлантический союз никогда не пойдет на компромисс в вопросах безопасности Украины. Особенно с учетом требований России, которая пытается добиться гарантий того, что НАТО больше не будет расширяться.

Об этом он заявил в интервью газете Le Journal du Dimanche, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы никогда не пойдем на компромисс ни по безопасности своих союзников, ни по поводу права каждой страны, включая Украину, решать свою собственную судьбу. Это фундаментальные принципы, которые были подтверждены не только Североатлантическим союзом, но также и Россией, подписавшей такие документы, как Хельсинкский заключительный акт 1975 года или Парижская хартия 1990 года", - заявил Столтенберг.

Он подчеркнул, что Украина является суверенным государством и имеет право защищать себя в соответствии с Уставом ООН.

"У нее есть право просить помощи для достижения этой цели, и я не понимаю, как это чревато для России, которая является агрессором в этом конфликте", - добавил генсек НАТО.

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Он уточнил, что если Россия решится применить военную силу против Украины, ей придется заплатить "высокую цену".

"Будут более жесткие экономические и политические санкции, и мы обеспечим безопасность каждой из наших стран-участниц", - добавил Столтенберг.

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Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    В Минобороны РФ заявили, что пожар на корвете «Проворный» - это ещё только начало, если НАТО не отступится, Россия сожжет вообще весь свой флот!
  • Андрей Сафhjyjd
    Ніхто не допоміг маленькій Фінляндії: на неї чекала участь по типу країн Балтії. Х..йло точно нападе. Не факт, що саме зараз. Можливо, через півороку-рік. Його тактика зрозуміла. Налякати присутністю військ на кордоні, змусити слабкого Зеленського піти на поступки: референдум, вода в Крим тощо. Одночасно з цим сприяти (і через фейкові націоналістичні організації, керівництво яких часто свідомо чи несвідомо на підсосі кремлядей) виникненню масових заворушень, протестів, Майдану-3. І знову, як в 2014 році, вдарити в цей критичний для країни період анархії та розбрату. Ми в патовій ситуації. Сподіваючись, Зеленському вказали ні в якому разі не йти на поступки Путлеру - це буде шах та, через деяким момент, мат, в кращому випадку, Пд Сходу країни. Тільки готовність українців протистояти рашистам, нанести їм максимальну кількість жертв, втягнути в довгу виснажливу війну в містах мільйонниках нас зможе вберегти. Коли ми покажемо Світу, що готові боронити свою землю, тоді і буде максимальна допомога.
  • alexandr shamov
    Мож нарабсея своим блеяньем ускорит нашу кооперацию с НАТО, пока все идет в нашу пользу...
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