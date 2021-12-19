Мигранты снова пытались прорваться из Беларуси в Польшу, есть задержанные

Мигранты на границе Польши и Беларуси в очередной раз пытались незаконно прорваться на польскую территорию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в микроблоге Twitter пограничной службы Польши.

"Вчера, 18 декабря, 76 человек пытались нелегально перейти границу. На участке в Черемче группа из 20 человек силой форсировала границу, бросая камни в польские службы. Все люди задержаны", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, кризис на польско-белорусской границе продолжается с августа. С тех пор в Польше зафиксировано около 40 тысяч попыток нелегально пересечь границу.

Польша и страны Балтии обвиняют Беларусь и РФ в гибридной агрессии с использованием искусственно созданного миграционного потока.

С начала сентября до конца ноября на польско-белорусской границе действовало чрезвычайное положение. С начала декабря он был заменен ограничениями в передвижении в пограничной зоне по распоряжению главы МВД Польши.

Варшава планирует построить к середине 2022 года на отрезке границы с РБ протяженностью около 200 км заграждения высотой более 5 метров.

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