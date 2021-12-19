Новости

Зеленский назначил Андрея Юраша послом в Ватикане

3 19129
Зеленский назначил Андрея Юраша послом в Ватикане
Президент Владимир Зеленский 14 декабря назначил на должность посла Украины в Ватикане Андрея Юраша.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе главы государства №654/2021, опубликованном на сайте Главы государства.

"Назначить Юраша Андрея Васильевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Ватикане", - говорится в документе.

Андрей Юраш - религиовед и эксперт по вопросам государственно-церковных отношений. Юраш занимает должность доцента в ЛНУ им. И. Франко и НПУ им. М. Драгоманова.

С 2014 по 2020 год он работал в Минкульте – возглавлял департамент по делам религий и национальностей. Также новоизбранный посол принимал участие в создании ПЦУ и получении Томоса.

Его сын – Святослав Юраш – народный депутат от партии "Слуга народа".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа Римський Франциск призначив Кульбокаса апостольським нунцієм в Україні

Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
    "Його син - Святослав Юраш - народний депутат від партії "Слуга народу". "

    Джерело: https://censor.net/ua/n3306065

    Синок такий самий упоротий, як сосни Безугла та Підласа.
  • Хитрый_план
    так, траплялося, його сина часто по ящику показують. Типовий зелебобік. Новина про те що в раду проходять сім'ями не новина вже років двадцят
  • HartmannEri
    Його син - Святослав Юраш - народний депутат від партії "Слуга народу".
    А как все в статье хорошо начиналось: доцент кафедры, принимал участие в получении Томоса.... И в итоге...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости