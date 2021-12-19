Зеленский назначил Андрея Юраша послом в Ватикане

Президент Владимир Зеленский 14 декабря назначил на должность посла Украины в Ватикане Андрея Юраша.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе главы государства №654/2021, опубликованном на сайте Главы государства.

"Назначить Юраша Андрея Васильевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Ватикане", - говорится в документе.

Андрей Юраш - религиовед и эксперт по вопросам государственно-церковных отношений. Юраш занимает должность доцента в ЛНУ им. И. Франко и НПУ им. М. Драгоманова.

С 2014 по 2020 год он работал в Минкульте – возглавлял департамент по делам религий и национальностей. Также новоизбранный посол принимал участие в создании ПЦУ и получении Томоса.

Его сын – Святослав Юраш – народный депутат от партии "Слуга народа".

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