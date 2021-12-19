20 декабря на дорогах Украины будет гололедица, возможны проблемы с движением, - ГСЧС

Сегодня, 20 декабря, погода в Украине будет способствовать гололедице на дорогах. Учитывая это, на отдельных участках есть опасность проблем с движением.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Ночью и утром 20 декабря на дорогах большинства областей Украины, а также в Киеве гололедица (I уровень опасности, желтый). Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении.

Также водителей призывают соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пункты обогрева в Киеве начнут работу с 20 декабря