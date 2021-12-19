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Закон об олигархах нужен Зеленскому для преследования нелояльного бизнеса, - Financial Times

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Закон об олигархах нужен Зеленскому для преследования нелояльного бизнеса, - Financial Times
Западные дипломаты подвергают сомнению украинский закон об олигархах, который может стать инструментом преследования нелояльных к президенту страны представителей бизнеса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в статье британской газеты Financial Times.

"Закон об олигархах - "не самое лучшее решение", - сказал западный дипломат в Киеве.

"Чтобы дать отпор олигархам, нужно улучшить антимонопольное законодательство, ускорить судебную реформу и создать антикоррупционные учреждения", - говорится в статье.

Опрошенные Financial Times эксперты и дипломаты сошлись во мнении, что закон об олигархах позволит президенту Владимиру Зеленскому выборочно преследовать тех представителей бизнеса, которые нелояльны к нему.

"Эксперты и дипломаты опасаются, что Зеленский может использовать закон об олигархах для выборочного преследования нелояльных представителей бизнеса", - отмечают в Financial Times.

В первую очередь, это касается близкого к президенту олигарха Игоря Коломойского.

"Вопрос о том, применяется ли одинаковый подход ко всем олигархам", - сказала Дарья Каленюк, директор "Центра противодействия коррупции". Она указала на положительное освещение Зеленского на каналах Игоря Коломойского, олигарха, поддерживавшего предвыборную кампанию президента", - говорится в статье.

Напомним, закон об олигархах был принят 23 сентября, а подписан 5 ноября. Он находится на проверке в Венецианской комиссии из-за подозрений в нарушении положений о правах человека. Вывод комиссии ожидается в середине января 2022 года.

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Топ комментарии

  • jklpqrs
    Расскажи это "оптимизаторам налогов" шефиру, зеленскому и остальному кодлу из ОП.
  • mykola1a3 Vasylev
    Головний ЗелеБобік сам є - олігарх:
    1. Вплив на політиків та фракцію зелених є? Є.
    2. Монополія не тільки на "Велике крадівництво", а й на цілу країну - є? Є.
    3. Офшори - є . Є.
    4, Вплив на медіа (Привласнив собі "Раду" і "Дом", та підгрібає під себе Суспільне.) - є? Є
  • Aleks T c3834cab
    Закон нужен Коломойскому против конкурентов.
    Иловайск -- что не понятно?
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