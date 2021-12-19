Закон об олигархах нужен Зеленскому для преследования нелояльного бизнеса, - Financial Times
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в статье британской газеты Financial Times.
"Закон об олигархах - "не самое лучшее решение", - сказал западный дипломат в Киеве.
"Чтобы дать отпор олигархам, нужно улучшить антимонопольное законодательство, ускорить судебную реформу и создать антикоррупционные учреждения", - говорится в статье.
Опрошенные Financial Times эксперты и дипломаты сошлись во мнении, что закон об олигархах позволит президенту Владимиру Зеленскому выборочно преследовать тех представителей бизнеса, которые нелояльны к нему.
"Эксперты и дипломаты опасаются, что Зеленский может использовать закон об олигархах для выборочного преследования нелояльных представителей бизнеса", - отмечают в Financial Times.
В первую очередь, это касается близкого к президенту олигарха Игоря Коломойского.
"Вопрос о том, применяется ли одинаковый подход ко всем олигархам", - сказала Дарья Каленюк, директор "Центра противодействия коррупции". Она указала на положительное освещение Зеленского на каналах Игоря Коломойского, олигарха, поддерживавшего предвыборную кампанию президента", - говорится в статье.
Напомним, закон об олигархах был принят 23 сентября, а подписан 5 ноября. Он находится на проверке в Венецианской комиссии из-за подозрений в нарушении положений о правах человека. Вывод комиссии ожидается в середине января 2022 года.