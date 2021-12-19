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Лидируют книги и кинотеатры: более 3 млн украинцев уже воспользовались услугой єПідтримка

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Лидируют книги и кинотеатры: более 3 млн украинцев уже воспользовались услугой єПідтримка
Среди покупок лидируют кинотеатры и книги. Более 3 миллионов украинцев уже успешно воспользовались услугой єПідтримка.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Федоровa.

19 декабря в Украине заработала программа по выплате 1000 грн гражданам с "зелеными" сертификатами о вакцинации против коронавируса.

По словам Федорова, более 3 млн граждан подключили услугу на воскресенье, и большинство из них уже получили деньги.

Министр отметил, что Монобанк, Альфа-банк и А-банк дали доступ клиентам к средствам раньше других банков. При этом клиенты остальных присоединившихся к проекту финучреждений получат средства в течение 10 дней.

По количеству потраченных денег на данный момент лидируют книги и кинотеатры.Также украинцы тратят средства на билеты "Укрзалізниці".

"Предварительно проект рассчитан на один год, поэтому все точно успеют. Не забывайте обновлять программу Дія", - напомнил министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Проект "еПідтримка" для получения 1000 грн за вакцинацию официально запущен в приложении Дія, - Федоров

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Топ комментарии

  • Шимус
  • Олег Васильевич 44790e6c
    На квитки щоб доїхати до готелю в Карпатах, так😁
  • Erlich Bachman
    Я хижо вибачаюся, але здається так, що це підтримка бенефеціарів дії. Дуже нефайно вигляда це все зі сторони, немов би вони мають обмаль часу, а критична кількість юзерів ще не зарегались у дії, тому зараз за дію дають по вовиній тисячі, а вакцинація взагалі на другий план відійшла. Дія - їх усе.
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