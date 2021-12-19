Вокзалы в Киеве ограничили работу в связи с сообщением о минировании, пассажиров эвакуировали, - УЗ

Работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве временно ограничена в связи с сообщением "о минировании".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на Facebook-странице Укрзалізниці.

Все работники и пассажиры вокзала эвакуированы. В настоящее время объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

В то же время поезда курсируют по графику, а посадка пассажиров осуществляется через близлежащие к центральному зданию переходы.

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