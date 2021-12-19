Facebook и Telegram выплатили России штрафы из-за контента о "несанкционированных акциях"

Facebook и Telegram выплатили России штрафы из-за контента, который Москва считает незаконным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет interfax.ru.

Facebook (теперь – компания Meta Platforms, Inc.) выплатила 17 млн рублей ($229,643) "за отказ удалить запрещенный в РФ контент".

Против компании было заведено четыре дела.

"В соответствии с банком данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП), в настоящее время в компании исполнительных производств нет", – говорится в сообщении.

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Также стало известно, что Telegram выплатил России 15 млн рублей по шести исполнительным делам, возбужденным против компании.

"Наибольшие интернет-сервисы – Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok, WhatsApp – регулярно привлекаются в России к ответственности за неудаление запрещенного контента, в частности, призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях", – говорится в сообщении.

Общая сумма назначенных судами штрафов с начала этого года превышает 200 млн рублей, добавляет издание.

Напомним, осенью Google обжаловал в России штрафы более чем на $82 тысячи.

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