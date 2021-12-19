Сенат США рассмотрит санкции против "Северного потока-2" до 14 января, - Politiсо

Сенат США в субботу, 18 декабря, заключил соглашение об утверждении около трех десятков кандидатов на должности послов и руководящие должности в Госдепе. Также оно предусматривает голосование по санкциям против газопровода Северный поток-2 в январе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Politico.

Такие договоренности положили конец конфликту между лидером демократов в Сенате Чаком Шумером и сенатором-республиканцем Тедом Крузом. Последний за месяц блокировал утверждение кандидатов на должности в Госдепе, требуя от администрации президента Джо Байдена действенных санкций против российского газопровода.

Двое ознакомленных с соглашением собеседников издания рассказали, что Круз согласился снять ограничения с 32 кандидатов в обмен на голосование в Сенате за его законопроект о санкциях против Северного потока-2. Голосование должно состояться до 14 января.

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8 декабря Палата представителей Конгресса США приняла проект оборонного бюджета страны на 2022 финансовый год в размере почти $770 миллиардов. В документ не вошли поправки по санкциям против России, в частности, против газопровода Северный поток-2. Сенатор Круз призвал демократов вернуть соответствующие поправки.

О том, что Круз блокирует назначение в Госдепе, требуя санкции против Северного потока-2, СМИ писали еще в июле. В августе он и еще один сенатор от штата Техас Майк Ли заблокировали назначение кандидатов в Госдеп.

Круз говорил, что соглашение между США и Германией по завершению строительства газопровода станет геополитической победой президента РФ Владимира Путина "на поколение вперед" и крушением для США и их союзников.

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