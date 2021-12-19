Российские оккупанты с начала суток огонь не открывали, - пресс-центр ОС

Со стороны вооруженных формирований Российской Федерации 19 декабря нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Пресс-центр Объединенных сил обнародовал вечернюю сводку ситуации в районе проведения операции ОС по состоянию на 17:00 19 декабря 2021 года, информирует Цензор.НЕТ.

Указывается, что "с начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушений режима прекращения огня не зафиксировано".

"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - резюмируют в пресс-центре.

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