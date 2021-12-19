Россия не может предписывать, как должно формироваться НАТО, - глава минобороны ФРГ Ламбрехт

Российская Федерация не имеет права определять, какие страны могут или не могут входить в Североатлантический альянс.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила в воскресенье во время визита в Литву министр обороны ФРГ Кристини Ламбрехт.

"Такого не может быть, чтобы Россия предписывала, каким образом он (Северноатлантический альянс. – Ред.) должен формироваться", – приводят ее слова немецкие СМИ с пресс-конференции с литовским министром обороны Арвидасом Анушаускасом.

Она заверила литовскую сторону в поддержке и, отметив всю серьезность ситуации вокруг Украины, выразила понимание того, какую угрозу теперь испытывает и Литва.

Кроме того, она сказала, что ситуация между Украиной и РФ должна быть урегулирована дипломатическим путем, но в то же время против России должны быть налицо "надежные сдерживающие меры".

Ламбрехт добавила, что обсуждала с литовским коллегой положение дел на границе Беларуси с ЕС.

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