Новости

Россия не может предписывать, как должно формироваться НАТО, - глава минобороны ФРГ Ламбрехт

3 46440
Россия не может предписывать, как должно формироваться НАТО, - глава минобороны ФРГ Ламбрехт
Российская Федерация не имеет права определять, какие страны могут или не могут входить в Североатлантический альянс.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила в воскресенье во время визита в Литву министр обороны ФРГ Кристини Ламбрехт.

"Такого не может быть, чтобы Россия предписывала, каким образом он (Северноатлантический альянс. – Ред.) должен формироваться", – приводят ее слова немецкие СМИ с пресс-конференции с литовским министром обороны Арвидасом Анушаускасом.

Она заверила литовскую сторону в поддержке и, отметив всю серьезность ситуации вокруг Украины, выразила понимание того, какую угрозу теперь испытывает и Литва.

Кроме того, она сказала, что ситуация между Украиной и РФ должна быть урегулирована дипломатическим путем, но в то же время против России должны быть налицо "надежные сдерживающие меры".

Ламбрехт добавила, что обсуждала с литовским коллегой положение дел на границе Беларуси с ЕС.

Читайте также: "Мы должны нацеливаться на Путина", - министр обороны Германии Ламбрехт поддержала ужесточение персональных санкций против Кремля

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Ksenia VB
    От якраз Німеччина і Франція роіську слухаються.
    Чи не ця компашка відмовила нам у ПДЧ ще за Ющенка.
    Правда там і жЮлька підмогла - полегшила сумління Меркельші.
  • ТутАхламон
    Надіюсь,нова влада у Гансів більш притомна за стару ріббентропшу.
  • Maksim Perepelitca
    Ну то покажіть кацапам - "хто в домі господар" .!! Не можуть наказувати , але ж наказують ..!!
    Поки будете їм заглядати в очі - в пошуках міра , вони на вас і плюватимуть . І будуть ставити вам свої умови . Щоб привести кацапню до тями , їм потрібна хороша звіздюліна ,, інакше діла не буде .
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости