В России заявляют, что "выживут" при отключении от SWIFT

Отключение России от SWIFT – сценарий маловероятный, но если это произойдет, то страна это переживет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское агентство "ТАСС", такое мнение высказал глава второго по величине российского банка "ВТБ" Андрей Костин, отреагировав на возможность отключения России от платежной системы SWIFT в случае новой агрессии в отношении Украины.

Конечно, выживем, безусловно. Но я не думаю, что до этого дойдет. Это была бы очень серьезная мера, недружественная - это мало сказать", - подчеркнул он.

SWIFT – это международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей. К этой системе подключены самые большие организации почти во всех странах мира.

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