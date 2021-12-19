Литва готова предоставить Украине летальное оружие, - министр национальной обороны Анушаускас
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Литва готова передать Украине летальное оружие. На такой шаг Вильнюс может пойти из-за сосредоточения российских военных возле украинской границы.
Об этом заявил министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.
"Необходимо всячески поддержать Украину, и Литва готова к этому, в частности, передать Украине летальное оружие", – заявил он.
Министр обороны не уточнил, какое оружие могут передать официальному Киеву. Анушаускас отметил, что этот вопрос – многостороннее соглашение.
"Привлечены несколько государств, не только поставщик и получатель вооружений, но также производитель и поставщик", – пояснил министр.