Литва готова предоставить Украине летальное оружие, - министр национальной обороны Анушаускас

Литва готова передать Украине летальное оружие. На такой шаг Вильнюс может пойти из-за сосредоточения российских военных возле украинской границы.

Об этом заявил министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

"Необходимо всячески поддержать Украину, и Литва готова к этому, в частности, передать Украине летальное оружие", – заявил он.

Министр обороны не уточнил, какое оружие могут передать официальному Киеву. Анушаускас отметил, что этот вопрос – многостороннее соглашение.

Читайте также: Россия создала в Европе самую опасную ситуацию за последние 30 лет, - президент Литвы Науседа

"Привлечены несколько государств, не только поставщик и получатель вооружений, но также производитель и поставщик", – пояснил министр.