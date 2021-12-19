Разработка БМПО "Вавилон" остановлена по вине Минобороны, инженерная группа "Арей" подала иск
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Разработка тяжелой боевой машины пехоты "Вавилон" остановлена по вине Министерства обороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу инженерной группы "Арей".
Разработчики указывают, что "Арей" простаивает 14 месяцев, а его ущерб достиг 31 848 722,61 грн. "Арей" подал иск против Минобороны.
"Под дикое кричание к…цапни на наших границах, Минобороны в традиционном всемирном турне выколачивает помощь и традиционно чихает на отечественные оборонные предприятия. Сейчас БМПО "Вавилон" должна уже производиться серийно и поставляться в ВСУ. Однако разработка БМПО "Вавилон" сорвано в угоду Кремля", - убеждены в инженерной группе.