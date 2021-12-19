Разработка БМПО "Вавилон" остановлена по вине Минобороны, инженерная группа "Арей" подала иск

Разработка тяжелой боевой машины пехоты "Вавилон" остановлена по вине Министерства обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу инженерной группы "Арей".

Разработчики указывают, что "Арей" простаивает 14 месяцев, а его ущерб достиг 31 848 722,61 грн. "Арей" подал иск против Минобороны.

"Под дикое кричание к…цапни на наших границах, Минобороны в традиционном всемирном турне выколачивает помощь и традиционно чихает на отечественные оборонные предприятия. Сейчас БМПО "Вавилон" должна уже производиться серийно и поставляться в ВСУ. Однако разработка БМПО "Вавилон" сорвано в угоду Кремля", - убеждены в инженерной группе.

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