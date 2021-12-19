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Американские конгрессмены во время визита в Киев подчеркнули двухпартийную поддержку Украины, - посольство

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Американские конгрессмены во время визита в Киев подчеркнули двухпартийную поддержку Украины, - посольство
Конгрессмены Джейсон Кроу, Брэд Венструп и Рик Кроуфорд посетили Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу посольства США в Украине.

"Представитель Конгресса США Джейсон Кроу возглавил делегацию Конгресса, посетившую Киев, чтобы обсудить российское агрессивное военное наращивание в Украине и вокруг нее и услышать оценки украинских официальных лиц и военного руководства. Представитель Конгресса Кроу вместе с его коллегами, представителями Брэдом Венструпом и Риком Кроуфордом подчеркнули двухпартийную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантической траектории. Делегация также подтвердила приверженность США пути дипломатии и диалога в деэскалации напряженности, вызванной наращиванием военных сил России, а также поддержке жестких мер в ответ на любое дальнейшее военное вторжение", – говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Ан Мур
    державне телебачення не спромоглося навіть п'ятихвилинного в'ю в конгресменів взяти. Я вже не кажу за комерційне зебільне Г+Г.
  • olele
    20-22 грудня п'ятий президент Петро Порошенко на запрошення керівництва Сенату Республіки Польща візьме участь у міжнародній конференції на тему "Росія - Україна - НАТО: ескалація напруженості на східному фланзі".

    Заплановані також двосторонні зустрічі Порошенка з представниками парламентських та політологічних кіл у рамках консолідації зусиль для допомоги Україні у протидії викликам миру та безпеці.
  • fg cbn
    В Рашке у большинства населения стадно-холуйское сознание. В этом сознании свобода является синонимом "бардака". Это потому, что в стаде свобода именно так воспринимается. Веками вбивавшаяся в головы российского населения тоталитарная пропаганда накрепко внушила ему догму, что хамоватая агрессивность, постоянно проявляемая российскими правителями, - это какая-то "особенная высокодуховность".
    Причём, эта хамоватая агрессивность, выдаваемая дрессированной пропагандой за "особенную духовность", свойственна российским правителям традиционно, будь то ультралевые как при СССР, или ультраправые как сейчас, когда в Кремле засел мерзкий валенкообразный отморозок - ботоксный фюрер Путлер.

    Причём, эта хамоватая агрессивность, выдаваемая дрессированной пропагандой за "особенную духовность", свойственна российским правителям традиционно, будь то ультралевые как при СССР, или ультраправые как сейчас.

    Но проблема сейчас для цивилизованного мира, что нынешние кремлёвские обалдуи пытаются распространять эту стадно-холуйскую систему на другие страны, используя для этого свою смердящую хамовато-ксенофобской вонью пропаганду и большие бабки от нефтегазового сырья, хищнически изымаемого из оккупированных территорий северных народностей, которые были подвергнуты геноциду предыдущими кремлёвскими бандитами
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