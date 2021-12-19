Не поддавайтесь на манипуляции, ПЦУ не против вакцинации от COVID-19, это единственная защита, - Епифаний
К такому в интервью Радио Свобода призвал предстоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний, передает Цензор.НЕТ.
"Не нужно слушать, не нужно верить, не нужно поддаваться на эти манипуляции. Потому что украинская церковь четко заявила о том, что мы не против. Вакцинация всегда происходила. Болезни существовали и до начала этой пандемии. Поэтому мы высказали четкую позицию о том, что если это лекарство, которое призвано сохранить человеческое здоровье, то почему его не принимать, почему верить определенным мифам", - сказал Эпифаний.
"Мы заявляем, что здесь нет никакого религиозного подтекста, но каждый человек имеет право выбора, каждый должен осознать, что в это непростое время испытаний этой болезнью единственной защитой является вакцинация", - добавил он.
По словам предстоятеля ПЦУ, в Украине второй год идет борьба "с еще одним невидимым, но реальным фронтом опасной коронавирусной болезни, которая уносит очень много человеческих жизней".