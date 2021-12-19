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Завершение войны на Донбассе возможно политико-дипломатическим путем, - Резников

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Завершение войны на Донбассе возможно политико-дипломатическим путем, - Резников
Завершение войны возможно политико-дипломатическим путем, однако в случае угроз территориальной целостности страна не пойдет ни на какие уступки.

Такое мнение высказал Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью "АрмияИнформ", передает Цензор.НЕТ.

"Завершение этой войны возможно именно политико-дипломатическим путем. Это очевидно. Не агрессией. Но мы четко понимаем, что не пойдем на какие-либо уступки, если это будет угрожать нашей территориальной целостности или суверенитету", - сказал Резников.

По его словам, возвращение оккупированных территорий и их реинтеграция возможны в условиях полной безопасности. "Если это будет ультиматум Кремля, что мы должны получить очередной федеральный округ или автономию, о которой они мечтают, это невозможно", - подчеркнул глава Минобороны.

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Резников заявил, что согласно социологическим исследованиям в Украине, 70% украинцев согласны на возвращение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на условиях до 2014 года. "Завершение конфликта должно происходить в очередности возобновления контроля между Украиной и Россией на границе, проведения полного тотального разоружения на оккупированных временных территориях, демилитаризации, введения туда правоохранительных органов Украины, подготовка к местным выборам, когда будет понятно, что копенгагенские стандарты ОБСЕ позволят проводить там, прозрачные местные выборы. Другого варианта быть не может", - отметил он.

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Топ комментарии

  • FT FT
    Что ты нам впариваешь. Войну можно или выиграть или проиграть. Нам же предлогают завершить. Завершение болезни- смерть. Завершение войны- капитуляция и полное уничтожение.
  • Леонид Тищенко 711eae6c
    Резніков , якщо б до тебе в квартиру вломилося б якесь п'яне бидло і почало жерти з твого холодильника , то що б ти робив ? Впевнений , що на твоє " питання потрібно вирішити політико- правовим шляхом .." твоя дружина сказала б що ти просто сцикливий мудак .
  • Vladimir Soukhov
    Опять 25 ! Этот министр обороны сразу сдастся! Ему было бы в Израиле спокойней, там бы его под ружьё никто не поставид.
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