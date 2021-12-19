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Бродский поблагодарил Зеленского за то, что тот выгнал Богдана: Страшно представить, что бы он сделал со страной в конце своего царствования

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Бродский поблагодарил Зеленского за то, что тот выгнал Богдана: Страшно представить, что бы он сделал со страной в конце своего царствования
Все, что Андрей Богдан построил для Владимира Зеленского, он строил для себя.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение у себя на странице в фейсбуке высказал глава редакционного совета издания Obozrevatel и президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский.

"В последние дни ньюсмейкером был Богдан. Я дал оценку его интервью и выступлению у Шустера. Что подумал сегодня. Все то, что сегодня Богдан построил для Зеленского, он строил для себя и спасибо, Владимир Александрович, что вы его выгнали. Зная хорошо Богдана, страшно представить, что он сделал бы со многими и страной в конце своего царствования. Это был лучший ход Зеленского, спасибо, что вы его выгнали", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Vladimir Soukhov
    Один еврей благодарит другого еврея, что он отогнал 3-го еврея от корыта. Это хуцпа!
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    В точку. Добавьте еще Коломоского с Шустером и Гордоном и задайте себе вопрос где тут Украина?
  • Evgeny N
    А з правлінням д'Єрмака все норм? Те, як він вигулює (час від часу) свою наркозалежну мавпочку по закордонах поки здає інтереси України, норм??? Чи цей телепень досі вважає, що ЗЕ щось вирішує в країні?
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