Бывший российский полицейский Кашинцев вышел на Красную площадь в Москве с плакатом "Путин – убийца", - его задержали

В столице России на Красной площади задержан майор полиции в отставке Олег Кашинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, мужчина вышел на площадь с плакатом, на котором было написано: "Свободу Навальному. Putin is a killer".

Кашинцев, одетый в форму полицейского, простоял с плакатом несколько минут, после чего силовики доставили его в отделение МВД. Задержанный обвинен в нарушении правил проведения пикетирования и незаконном ношении форменной одежды с символикой правоохранительных органов. После составления протоколов Кашинцева отпустили из полицейского участка до судебного заседания.

Олег Кашинцев проработал в правоохранительных органах 18 лет, из них 14 – в уголовном розыске. В 2019 году он уволился из органов МВД в звании майора из-за несогласия с действиями властей по оппозиции. Кашинцев принял участие в нескольких акциях в поддержку Алексея Навального, на одной из которых он был задержан.

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Алексей Навальный был отравлен на территории России 20 августа прошлого года. Он выжил после продолжительного лечения в Германии. Несколько европейских лабораторий нашли в организме оппозиционера следы боевого ядовитого вещества "Новичок", производимого в России и запрещенного к использованию международной Организацией по запрещению химического оружия.

Несколько независимых расследующих групп пришли к выводу, что Навальный был отравлен специально собранной для этого группой сотрудников ФСБ России. Сам оппозиционер считает заказчиком неудачного убийства лично президента России Владимира Путина. В Кремле обвинения в причастности к отравлению Навального отвергают. Российские власти так и не открыли уголовное производство по факту произошедшего с оппозиционером.