Польша и Литва поддерживают стремление Украины вступить в ЕС и НАТО, - глава Бюро международной политики Кумох

Президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа во время саммита Люблинского треугольника (Украина, Польша, Литва) в понедельник, 20 декабря, в Гуте Ивано-Франковской области, намерены продемонстрировать солидарность с Киевом в свете агрессивных действий России.

Об этом во время брифинга для СМИ в воскресенье заявил глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Этот саммит преследует цель продемонстрировать солидарность с Украиной в момент, когда она находится под давлением России, которая мобилизовала свои силы вокруг украинских границ", - заявил Кумох.

По его словам, этим жестом Дуда и Науседа хотят четко сказать: Польша и Литва, как члены НАТО, поддерживают жесткую линию и полное сопротивление Альянса действиям России на границе с Украиной.

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Кумох сообщил, что во время встречи президенты обсудят недавние переговоры, в частности, в формате "Бухарестской девятки" с президентом США Джозефом Байденом. Он отметил, что во время разговора лидеров стран региона с Байденом Польша и Литва четко подчеркивали, что решение о будущем Украины могут принимать исключительно украинцы.

Кумох обратил внимание, что саммит Люблинского треугольника на уровне президентов будет чрезвычайным, по просьбе украинской стороны.

Напомним, Люблинский треугольник – платформа для трехстороннего сотрудничества между Литовской Республикой, Республикой Польша и Украиной, направленная на углубление регионального сотрудничества в сфере безопасности, экономической и социально-гуманитарной сферах.

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Решение о создании Люблинского треугольника принято 28 июля 2020 года министрами иностранных дел Украины, Литвы и Польши Дмитрием Кулебой, Линасом Линкявичюсом и Яцеком Чапутовичем, которые подписали Декларацию о создании нового регионального объединения.