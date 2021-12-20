Польша и Литва поддерживают стремление Украины вступить в ЕС и НАТО, - глава Бюро международной политики Кумох
Об этом во время брифинга для СМИ в воскресенье заявил глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Этот саммит преследует цель продемонстрировать солидарность с Украиной в момент, когда она находится под давлением России, которая мобилизовала свои силы вокруг украинских границ", - заявил Кумох.
По его словам, этим жестом Дуда и Науседа хотят четко сказать: Польша и Литва, как члены НАТО, поддерживают жесткую линию и полное сопротивление Альянса действиям России на границе с Украиной.
Кумох сообщил, что во время встречи президенты обсудят недавние переговоры, в частности, в формате "Бухарестской девятки" с президентом США Джозефом Байденом. Он отметил, что во время разговора лидеров стран региона с Байденом Польша и Литва четко подчеркивали, что решение о будущем Украины могут принимать исключительно украинцы.
Кумох обратил внимание, что саммит Люблинского треугольника на уровне президентов будет чрезвычайным, по просьбе украинской стороны.
Напомним, Люблинский треугольник – платформа для трехстороннего сотрудничества между Литовской Республикой, Республикой Польша и Украиной, направленная на углубление регионального сотрудничества в сфере безопасности, экономической и социально-гуманитарной сферах.
Решение о создании Люблинского треугольника принято 28 июля 2020 года министрами иностранных дел Украины, Литвы и Польши Дмитрием Кулебой, Линасом Линкявичюсом и Яцеком Чапутовичем, которые подписали Декларацию о создании нового регионального объединения.