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Оружия в Украине будет достаточно для встречи всех "зеленых" и прочего толка человечков", - Данилов

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Оружия в Украине будет достаточно для встречи всех "зеленых" и прочего толка человечков", - Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов и министр обороны Алексей Резников посетили компанию, занимающуюся производством оружия.

Об этом сообщил в Фейсбуке Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Ничто так не радует глаз и не успокаивает, как новые винтовки UAR-15, снайперские винтовки UAR-10, UAR-10M или UBR-008 отечественного производства. И, кстати, винтовка UAR-10 официально принята на вооружение ВСУ", - написал секретарь СНБО.

По словам Данилова, стимулирование частной предпринимательской деятельности – один из приоритетов украинского оборонно-промышленного комплекса. Это необходимо, чтобы "винтовок у нас во "время Х" хватило для встречи всех "зеленых" и прочего толка человечков".

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Данилов также добавил, что, согласно социологическим исследованиям, почти половина украинцев в случае угрозы готовы защищать свою страну с оружием в руках.

"А значит, этого оружия должно быть и будет достаточно!", – добавил Данилов.

Топ комментарии

  • 18c49ed2
    А ракетного вооружения, чтобы бить врага еще на подходе? Когда начнет выполняться ракетная программа, разработанная еще Порохом и Турчиновым?
  • Vyacheslav Horbokon
    Так хотя бы создайте условия для тренировок желающих !Я бы пострелял , потренировался , и взял бы адресок , куда на случай нападения за оружием бежать! Не хотите людям выдавать , так хоть организуйте выдачу на случай войны!
  • I Am 644f2298
    24.05.2021
    Вильха-М" так и не пошла в серийное производство. В частности, сначала протокол государственных испытаний требовал от КБ "Луч" осуществить 20 запусков ракет. И хотя все ракеты успешно пошли в цель появилось требование испытать еще 10 ракет", - говорит Чорновол.
    Финансирование на производство этих ракет государственному КБ "Луч" власть не дала. Поэтому проект "Ольха-М" оказался в ловушке. Был потерян целый год. Только сейчас власти выделили средства на заключительный этап испытаний.
    "Такая же абсурдная ситуация с ракетным комплексом "Нептун". Почти год промедления, пока МО выделило средства на его производство. Это был ничем не оправдан саботаж, ведь "Нептун" это тоже наше "ракетное копье" на побережье Черного и Азовского морей. Реализация проекта была приостановлена в начале года по совершенно абсурдным причинам. В частности, МО забраковало шасси для комплекса производства отечественного завода "КрАЗ", чтобы купить за рубежом значительно дороже чешские "Татры". Эти дополнительные расходы были изъяты из бюджета на производства ракет. Очевидно, проблема была не в шасси "КрАЗ". Власть продолжает искусственно тормозить проект авиационной ракеты "Нептун", - сказала Чорновол. Источник: https://censor.net/ru/v3267090
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