Боррель заявил, что конечные намерения России относительно Украины не ясны: "Должны надеяться на лучшее и готовиться к худшему"
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он написал в своем блоге.
"Могут разворачиваться разные сценарии. Как я сказал в Европейском парламенте в Страсбурге, мы должны надеяться на лучшее и готовиться к худшему", - написал Боррель.
По его словам, конечные намерения России по отношению к Украине не ясны, за исключением того, что РФ стремится ослабить ее.
Боррель отметил, что Европе нужно быть готовой к решительным действиям.
"Мы знаем, что одних слов и заявлений недостаточно, чтобы изменить расчет российского руководства. Поэтому так важно, чтобы лидеры ЕС решили продлить существующие экономические санкции и предупредили, что какие-либо действия России против Украины будут иметь тяжелые последствия", - считает глава евродипломатии.
Ранее новый канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в случае военного вторжения в Украину Россия заплатит высокую цену, но Германия рассматривает возможность диалога с Кремлем.
В свою очередь, министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что ответственные за агрессию против Украины должны ощутить "личные последствия".