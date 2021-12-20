Новости • Коронавирус и карантин

Украина снова на втором месте в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

4 03469
Украина снова на втором месте в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 20 декабря в мире зарегистрировали 474 101 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки 3870 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 275 017 621 случай инфицирования, из них 474 101 только за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 370 460 человек, из них 3870 за минувшие сутки.

Украина снова на втором месте в Европе по суточной смертности от COVID-19 01

Побороли болезнь и вылечились 246,7 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одним из симптомов заражения "Омикроном" может быть потеря аппетита, - ученые

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина снова на втором месте в Европе по суточной смертности от COVID-19 02

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 20-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 12-ю, по летальным случаям - 4-ю в мире и 2-ю в Европе.

Украина снова на втором месте в Европе по суточной смертности от COVID-19 03
Украина снова на втором месте в Европе по суточной смертности от COVID-19 04

Топ комментарии

  • Андрей Нешевченко
    Вакцанутый, зависть- это плохая черта. Что, умственно отсталый, уже насадили тебя на иглу трижды, да? Это хорошо. А меня- ни разу. Результат: я совершенно здоров.
  • Garrik 5d211c4b
    Маски и профилактика тут не при делах. Грипп "исчез" "благодаря" заказной статистики.
  • 4uxpux
    Не только на цензоре,во сем мире.Пропаганда страшная вещь,совсем не так и давно по историческим меркам одна высшая раса уничтожала других в газовых камерах.Думать головой и учить историю никто не хочет.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости