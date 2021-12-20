Столтенберг исключил возможность конференции с РФ по поводу "зон влияния": "Это совершенно ошибочное направление"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил против идеи проведения конференции для обсуждения с Россией разделения так называемых сфер влияния в мире.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факти.ICTV", об этом он заявил в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche.

Генсек подчеркнул, что такая идея ошибочна.

"Идея о проведении новой конференции, на которой мы заново обсуждали бы зоны влияния, в рамках которых большие государства могли бы контролировать то, что их соседи могут или не могут делать, было бы для нас шагом назад. Это совсем ошибочное направление", - подчеркнул Столтенберг.

В то же время, по его словам, темами для обсуждения с РФ должны стать меры по укреплению доверия, контролю над вооружением, прозрачности военных учений и снижению напряжения.

"И всего, что могло бы улучшить наши отношения. Но не ценой нарушения наших фундаментальных принципов", - добавил генсек НАТО.

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Напомним, ранее Столтенберг в очередной раз заверил, что Альянс никогда не согласится на компромисс относительно Украины. Это заявление прозвучало на фоне требований Москвы относительно гарантий нерасширения НАТО в восточном направлении.

Он также подчеркнул, что Украина является суверенным государством и имеет право защищаться в соответствии с Уставом ООН.

Генсек НАТО уточнил, что, если РФ решит применить военную силу против Украины, ей придется заплатить высокую цену.