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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 157 человек, зафиксированы 2536 новых случаев заражения, 6690 человек выздоровели

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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 157 человек, зафиксированы 2536 новых случаев заражения, 6690 человек выздоровели
В Украине зафиксированы 2536 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 20 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 19 декабря в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 157 человек, зафиксированы 2536 новых случаев заражения, 6690 человек выздоровели 01 зафиксированы 2536 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 250, медработников – 26);

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 157 человек, зафиксированы 2536 новых случаев заражения, 6690 человек выздоровели 01 36 027 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 11 041 человек, полностью иммунизированы – 24 986 человек, дополнительную дозу получили 0 человек.

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Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 157 человек, зафиксированы 2536 новых случаев заражения, 6690 человек выздоровели 01 госпитализированы – 1241 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 157 человек, зафиксированы 2536 новых случаев заражения, 6690 человек выздоровели 01 летальных случаев – 157;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 157 человек, зафиксированы 2536 новых случаев заражения, 6690 человек выздоровели 01 выздоровели – 6690 человек.

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 157 человек, зафиксированы 2536 новых случаев заражения, 6690 человек выздоровели 01 заболели – 3 610 687 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 157 человек, зафиксированы 2536 новых случаев заражения, 6690 человек выздоровели 01 выздоровели – 3 338 555 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 157 человек, зафиксированы 2536 новых случаев заражения, 6690 человек выздоровели 01 летальных случаев – 93 262;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 157 человек, зафиксированы 2536 новых случаев заражения, 6690 человек выздоровели 01 проведено ПЦР-тестирований – 16 503 941.

С начала вакцинальной кампании привиты 14 386 387 человек, из них получили первую дозу – 14 386 385 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 986 872 человека, получили дополнительную дозу – 92 человека. В общей сложности проведены 27 373 349 прививок", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 157 человек, зафиксированы 2536 новых случаев заражения, 6690 человек выздоровели 10
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 157 человек, зафиксированы 2536 новых случаев заражения, 6690 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 157 человек, зафиксированы 2536 новых случаев заражения, 6690 человек выздоровели 12

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Топ комментарии

  • Привет
    А дурень...вакцинований...все думкою богатіє...
  • Svitlana English
    «Глобальний переворот був здійснений у всьому світі - зруйнував самі основи верховенства права» - Послання архієпископа Вігано до Америки (стенограма та аудіо)
    https://www.thegatewaypundit.com/2021/12/italian-archbishop-vigano-sends-message-american-people-2/
  • Svitlana English
    От би вам було добре якби люди тільки BBC і CNN дивились.
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