Мы практически на 100% выиграем все судебные тяжбы со стороны Московского патриархата, - Епифаний

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что переход приходов от Московского патриархата к ПЦУ замедлился из-за "юридической борьбы" в судах.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Это ухудшило в последнее время переходы. Потому что происходит определенное давление, сейчас юридическая борьба в судах. Хотя мы практически на 100% выиграем все судебные тяжбы со стороны Московского патриархата. Они пытаются обжаловать. Но если громада решила, любой суд никогда не сможет запретить или отменить это решение . Если она хочет быть в украинской церкви, она имеет это право согласно Конституции, украинским законам", – сказал Епифаний.

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Глава ПЦУ также ответил на вопрос верующего, в какую церковь ему ходить, если в его городе две церкви Московского патриархата и одна греко-католическая.

"Это проблема в целом Восточной Украины, есть много тех, которые хотят посещать храм ПЦУ, но, к сожалению, их нет в той местности. И они вынуждены посещать храмы РПЦ. Это со временем изменится. Ибо громада меняет. Нужно сплачиваться. Нужно делать все зависимое от общества для того, чтобы двигаться в направлении перехода", – отметил митрополит Киевский и всей Украины.