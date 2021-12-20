Кабмин дополнительно выделил 1,75 млрд грн на больничные: из-за пандемии наблюдается резкий рост листков нетрудоспособности, - Шмыгаль

Кабинет Министров Украины дополнительно выделил 1,75 млрд грн Фонда соцстраха на выплату больничных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на странице в Фейсбуке.

"Правительство выделило 1,75 млрд грн Фонду социального страхования на выплаты больничных. В связи с пандемией наблюдался резкий рост листков нетрудоспособности. Поэтому правительство выделило дополнительные средства, чтобы ФССУ выплатил помощь всем, кто в этом нуждается. Расчетно, эта сумма позволит осуществить выплаты для 330 тысяч застрахованных лиц", - отметил Шмыгаль.

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Он добавил, что после поступления на счет Фонда указанные средства будут оперативно направлены на выплаты пособий.

Шмыгаль также напомнил, что теперь студенты заведений профессионального предвысшего и высшего образования из числа детей и сирот и из малообеспеченных семей будут получать повышенную социальную стипендию Верховной Рады.

"Правительство приняло решение об увеличении размера таких выплат на 50%. Ранее мы также увеличили размер академических и именных стипендий с 1 января 2022 года. Улучшение социальной защиты и поощрение студентов к обучению является важным направлением работы правительства", – подчеркнул премьер-министр.