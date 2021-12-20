Зеленский сегодня встретится с президентами Польши и Литвы в резиденции "Синегора"
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.
Встреча Президента Украины, Президента Республики Польша и Президента Литовской Республики с представителями СМИ намечена на 12:45.
Мероприятие состоится в резиденции "Синегора", с. Гута Ивано-Франковской области.
Также отмечается, что в связи с ограничениями, установленными для предотвращения распространения на территории Украины COVID-19, в мероприятии смогут принять участие 20 представителей средств массовой информации.
Вход по паспортам, редакционным удостоверениям, отрицательным результатам ПЦР-тестов.
Мероприятие будет транслироваться онлайн в соцсетях, на официальных страницах Офиса Президента.
Напомним, ранее в своем Твиттере Зеленский анонсировал встречу с президентами Польши и Литвы в формате Люблинского треугольника.
"Совместно углубляем украино-литовско-польское стратегическое партнерство", – подчеркнул Президент.