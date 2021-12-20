Зеленский возглавил антирейтинг политиков, 32,4% украинцев не поддержат его ни при каких обстоятельствах, - опрос СОЦИСа. ИНФОГРАФИКА

63,8% украинцев не поддерживают, чтобы Владимир Зеленский баллотировался на второй президентский срок, 26,4% – поддерживают.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный компанией SOCIS 11–16 декабря 2021 года, передает Цензор.НЕТ.

Согласно данным SOCIS, 67,4% украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, 18,5% - в правильном.

"Если бы выборы Президента Украины проходили в ближайшее время, 16,7% граждан проголосовали бы за Владимира Зеленского, 12,3% – за Петра Порошенко, 8,6% – за Юлия Тимошенко, 7,9% – за Юрия Бойко, 5,1 % - Игоря Смешко, 4,9% - за Дмитрия Разумкова, 4,3% - за Евгения Мураева, 4,3% - за Владимира Гройсмана, 1,4% - за Виктора Медведчука, 0,9% - за Олеге Тягнибока, 0,8% - за Олега Ляшко, 0,1% - за Киру Рудик. 15,7% респондентов отказались отвечать или не знают, за кого проголосуют, 11,7% - заявили, что не проголосуют ни за одного из кандидатов, 4,1% - не будут участвовать в голосовании", - говорится в исследовании.

Также читайте: За Зеленского готовы проголосовать 28,8% украинцев, за Порошенко - 18,4%, за Смешко - 10,3%, - опрос "СОЦИСа". ИНФОГРАФИКА

Вместе с тем, 32,4% респондентов заявили, что ни при каких обстоятельствах не проголосуют за Владимира Зеленского, 28,2% – за Петра Порошенко, 23% – за Юрия Бойко, 19,8% – за Виктора Медведчука, 16,7% - за Юлию Тимошенко, 15,4% - за Олега Ляшко, 14,5% - за Евгения Мураева.

Кроме того, 63,8% украинцев не поддерживают, чтобы Владимир Зеленский баллотировался на свой второй президентский срок на выборах в 2024 году, 26,4% – поддерживают.









Результаты исследования репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город/село) и раздела на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинским властям части Донецкой и Луганской областей. В общей сложности было опрошено 2000 респондентов. Метод исследования: телефонное интервью САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,4%.