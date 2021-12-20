Рейтинг партий: "ЕС" - 12,3%, "СН" - 12,1%, "Батькивщина" - 8,3%, ОПЗЖ - 7,8%, "Розумна політика" - 5,5%, - опрос СОЦИСа. ИНФОГРАФИКА

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в ближайшее время, пять партий преодолели бы проходной пятипроцентный барьер.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный компанией SOCIS 11–16 декабря 2021 года, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, 12,3% граждан проголосовали бы за "ЕС", 12,1% - за "Слугу народа", 8,3% - за "Батькивщину", 7,8% - за ОПЗЖ, 5,5% - за "Розумну політику", 4,2% - за "Силу и честь", 3,6% - за "Свободу", 3,6% - за "Наши", 3,5% – за "Украинскую стратегию Гройсмана", 1,8% - за "Партию Шария", 1,5% - за "Голос", 1,5% - за УДАР, 1,35 - за Радикальную партию Ляшко. 15,1% респондентов отказались отвечать или не знают, за кого проголосуют, 14,2% - заявили, что не проголосуют ни за одну из партий, 3,3% - не будут участвовать в голосовании", - говорится в исследовании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский возглавил антирейтинг политиков, 32,4% украинцев не поддержат его ни при каких обстоятельствах, - опрос СОЦИСа. ИНФОГРАФИКА

Результаты исследования репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город/село) и раздела на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинским властям части Донецкой и Луганской областей. В общей сложности было опрошено 2000 респондентов. Метод исследования: телефонное интервью САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,4%.