За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 11 человек, выявлены 497 новых случаев заболевания, - Кличко

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 497 больных коронавирусом, 11 человек умерли.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"497 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 11 человек умерли. Всего за период пандемии в Киеве 8019 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 321 147", – сообщил Виталий Кличко.

Заболели за прошедшие сутки: 262 женщины в возрасте от 18 до 88 лет и 199 мужчин в возрасте от 19 до 86 лет. А также 17 девочек от 2 до 17 лет и 19 мальчиков от 2 до 17 лет.

Среди умерших: 4 женщины от 71 до 88 лет и 7 мужчин от 65 до 88 лет.

В больницы столицы госпитализировали 36 больных коронавирусом и 54 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки от COVID-19 в Киеве умерло 22 человека, выявлено 374 новых случая заболевания, - Кличко. КАРТА

Выздоровели за прошедшие сутки 683 человека. В общей сложности коронавирус преодолели 299 228 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе – 147, в Оболонском – 67 и в Шевченковском районе – 61 случай", – отметил Виталий Кличко.