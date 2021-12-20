Имперская и агрессивная политика Кремля в отношении НАТО будет продолжаться, - Nowiny Polskie

История и анализ свидетельствуют о постоянном росте агрессивной риторики Москвы относительно НАТО и продолжении имперской политики с использованием российских спецслужб - типа ФСБ.

Об этом пишет Nowiny Polskie, комментируя заявления белорусского КГБ о задержании на границе польского военного, который якобы сбежал со службы и изъявил желание получить убежище в Беларуси, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время эту ситуацию активно используют российская и белорусская пропаганда, последняя фактически уже является составляющей первой, распространяющей материалы с заявлениями польского военнослужащего для дискредитации Польши в контексте недавнего "миграционного кризиса"", - говорится в статье польского издания.

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При этом, как утверждают Nowiny Polskie со ссылкой на экспертов, в этих сфабрикованных заявлениях военнослужащего ясно прослеживается рука российских спецслужб, а также тезисы предыдущих антипольских информационных кампаний по этой проблематике.

Поэтому, как отмечает издание, на фоне последних событий на польско-белорусской границе и недавних попыток штурма и прорыва границы со стороны беженцев, когда польские чиновники и международное сообщество четко указали роль Москвы и ее специальных служб в этих позорных событиях, направленных на подрыв безопасности и дестабилизацию Польши, социальные сети разразились жесткой критикой Кремля.

В частности, миграционный кризис на польско-белорусской границе был признан ими результатом покорной связи между Путиным и Лукашенко, а также ФСБ России и КГБ Белоруссии.

"Этот вопрос четко отражает как настоящее, так и недалекое прошлое польской истории, в которой кровавой линией проходят спецслужбы России", - пишет издание.