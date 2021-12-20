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В МИД РФ срочно потребовали ответ США по поводу "гарантий безопасности": "Ситуация очень тяжелая и острая"

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В МИД РФ срочно потребовали ответ США по поводу "гарантий безопасности": "Ситуация очень тяжелая и острая"
Москва ждет ответ Вашингтона на предложения по безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости", об этом заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков.

"Я думаю, они попытаются перевести все это в вялотекущий процесс, а нам это нужно срочно, так как ситуация очень тяжелая, она острая, имеет тенденцию к дальнейшему осложнению", - сказал дипломат.

Россия готова сразу приступить к переговорам, подчеркнул он.

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15 декабря Министерство иностранных дел России передало американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах по обеспечению безопасности РФ и государств-членов НАТО. Позже ведомство опубликовало документ.

Договором, обнародованным российской стороной, предусматривается обязательство России и НАТО не размещать дополнительные вооруженные силы и вооружения на территории Европы, а для США не создавать военные базы на территории стран, входящих в состав СССР и не являющихся членами НАТО.

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Топ комментарии

  • Eutectic
    Складна ситуація
  • Василь Довганенко 7230397a
    Найкраща гарантія безпеки для Росії,позбутися Путлєра. Але якже мокші проживуть без ясного сонечка Пуйла?
  • Валерий К b16b1c08
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