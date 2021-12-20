В МИД РФ срочно потребовали ответ США по поводу "гарантий безопасности": "Ситуация очень тяжелая и острая"
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости", об этом заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков.
"Я думаю, они попытаются перевести все это в вялотекущий процесс, а нам это нужно срочно, так как ситуация очень тяжелая, она острая, имеет тенденцию к дальнейшему осложнению", - сказал дипломат.
Россия готова сразу приступить к переговорам, подчеркнул он.
15 декабря Министерство иностранных дел России передало американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах по обеспечению безопасности РФ и государств-членов НАТО. Позже ведомство опубликовало документ.
Договором, обнародованным российской стороной, предусматривается обязательство России и НАТО не размещать дополнительные вооруженные силы и вооружения на территории Европы, а для США не создавать военные базы на территории стран, входящих в состав СССР и не являющихся членами НАТО.