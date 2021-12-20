Эпидситуация в Украине сегодня значительно лучше, чем в европейских странах, - Ляшко
Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ.
"Частые путешествия и встречи в закрытых помещениях создают реальную опасность для существенного роста передачи коронавируса. Ситуация осложняется еще тем, что в этот раз в европейских странах доминирует штамм коронавируса "Дельта", который в Украине в октябре-ноябре привел к очередной вспышке болезни. Сегодня в Украине эпидситуация гораздо лучше, чем в европейских странах. По состоянию на сегодняшний день только 2 из 25 регионов Украины не выполняют условия выхода из красного уровня эпиднебезопасности. Это Волынская и Запорожская области", - отметил Ляшко.
Остальные 23 региона Украины, по словам министра, или уже выведены с красного уровня или будут выведены в ближайшие дни решением комиссии по вопросам техногенно-экологической опасности и чрезвычайных ситуаций.
В то же время, по данным Worldometers, Украина сегодня снова оказалась на втором месте в Европе по суточной смертности от COVID-19. За сутки в стране от COVID-19 умерли 157 человек, зафиксированы 2536 новых случаев заражения, 6690 человек выздоровели.