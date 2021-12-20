Модель бизнеса МАУ дает ей конкурентные преимущества, и я точно не участвую в конфликте между акционерами, - президент МАУ Дыхне

Разработанная стратегия бизнеса "Международных авиалиний Украины" даже в нынешних тяжелых условиях показывает, что компания находится в состоянии высокой подготовки к будущей конкуренции.

Об этом в интервью изданию "Лига.Бизнес" заявил президент МАУ Евгений Дыхне.

"За два года очень серьезно уменьшены косты (затраты. – Ред.). У нас недавно работала Lufthansa Consulting. Совместный вывод: из классических компаний по костам мы – лучше, чем почти все наши классические конкуренты, и очень приближены к Pegasus. Лучше нас – Wizzair и Ryanair. Для классической компании – суперрезультат", – сказал он.

По словам Дыхне, действующая модель МАУ оперирования с хабом в Борисполе дает компании на украинском рынке большие конкурентные преимущества. За исключением некоторых несвоевременно принятых решений, когда за 2014-2019 годы никто не урезал сеть, и компания продолжала выполнять убыточные рейсы, облетая Крым, Донбасс, Российскую Федерацию.

"Даже сегодня, в пандемию, у нас около 30% транзитных пассажиров. В апреле-мае 2022 года мы вернемся в сеть и, уверен, будем конкурентоспособны. Мы верим, что компания будет нормально работать, и передаем эту веру акционерам", – считает президент компании.

Евгений Дыхне рассказал, что Наблюдательный совет МАУ, несмотря на конфликт между акционерами, утвердил стратегию развития компании на 2022 год. По его словам, "отношения между акционерами – это отношения между акционерами. И я точно не участвую в их конфликте".

Он также пояснил свои отношения с главой Наблюдательного совета и акционером МАУ Ароном Майбергом и рассказал о конфликте между Майбергом и Игорем Коломойским.

"Для Арона Майберга было очень важно, чтобы в этом конфликте я, как исполнительный орган, принял его сторону. Это связано с культурой управления компанией. Когда во главу ставится не компетенция, а работа в чьей-то группе, тогда и возникают подобные истории. Меня пригласили для определенных уставом действий в компании. Пообещали независимость. И я не перехожу в состояние объекта ни для одного, ни для другого (речь об Майберге и Коломойском. – Ред.)", – говорит Дыхне.

По его словам, в сентябре 2022 года между ним и Майбергом состоялся разговор, в ходе которого глава Наблюдательного совета предложил Дыхне написать заявление об увольнении и получить компенсацию.

"Для меня неприемлемо уходить из компании таким образом. Это означает признание своей несостоятельности, когда я уверен, что результаты в компании позволяют говорить: многое сделано и сделано правильно", – считает президент МАУ.

Поэтому Евгений Дыхне подал иск в суд против решения Арона Майберга уволить его с поста президента без соблюдения соответствующих процедур.

"Этого решения никто не видел… мой спор с компанией как раз заключается в том, чтобы понять, по какой процедуре меня уволили. Мне никто об этом не сообщил… Я же не мальчик, которого взяли и убрали с работы. Я давно в отрасли, имею компетенцию и не могу просто так прийти и уйти… Давайте, я отчитаюсь о работе. Ели что-то не так, давайте обсудим", – говорит Дыхне.