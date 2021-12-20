Двое украинских воинов травмированы в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, один из них в тяжелом состоянии, - Минобороны

С начала суток, по состоянию на 11 часов, обстрелы со стороны российско-оккупационных войск не зафиксированы.