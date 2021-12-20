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Двое украинских воинов травмированы в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, один из них в тяжелом состоянии, - Минобороны

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Двое украинских воинов травмированы в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, один из них в тяжелом состоянии, - Минобороны
С начала суток, по состоянию на 11 часов, обстрелы со стороны российско-оккупационных войск не зафиксированы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил травмированы. Воинам предоставлена ​​медицинская помощь, их эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного военнослужащего - тяжелое, второго - средней тяжести", - сообщили в Минобороны.

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Топ комментарии

  • Yan Pastars
    Бажаю одужання воїнам і як най скоріше.
  • Чайка Київ
    Скільки можна про невідомі пристрої ? Що невідомо, який саме чи ким поставлений?
    Швидного одужання нашим хлопчикам. Боже, поможи
  • Nikolaj Sverhun
    Хлопці гинуть,а ми басту слухаем!
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