Двое украинских воинов травмированы в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, один из них в тяжелом состоянии, - Минобороны
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С начала суток, по состоянию на 11 часов, обстрелы со стороны российско-оккупационных войск не зафиксированы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил травмированы. Воинам предоставлена медицинская помощь, их эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного военнослужащего - тяжелое, второго - средней тяжести", - сообщили в Минобороны.