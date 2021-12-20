В случае размещения вооружений НАТО у границ Россия будет рассматривать различные варианты ответных шагов, - Кремль
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом пресс-секретарь российского президента заявил во время ежедневного брифинга с журналистами.
По словам представителя Кремля, будут рассматриваться различные варианты вероятных ответных шагов России, если около ее границ разместится вооружение.
"Ни для кого не секрет, что, безусловно, размещение различных видов вооружений у наших границ, которые могут представлять для нас опасность, потребует принятия соответствующих шагов с тем, чтобы сбалансировать ситуацию", - объяснил Песков.
В то же время в настоящий момент не называются предполагаемые ответные действия со стороны Москвы.
Ранее глава Министерства иностранных дел Беларуси Макей заявил, что НАТО вплотную приблизилось к границам республики, при этом военная активность блока и число его военных сильно выросло.