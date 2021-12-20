Зеленский возглавил антирейтинг политиков, 30,7% украинцев не поддержат его ни при каких обстоятельствах, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

58,6% граждан не одобряют деятельность Владимира Зеленского в должности Президента Украины, 26,4% - одобряют.

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"Подавляющее большинство населения – 65,3% – считают, что дела в стране идут в неправильном направлении. Доля тех, кто считает, что дела идут в правильном направлении, составляет 18,3%", - говорится в исследовании.

"Наивысший антирейтинг среди кандидатов имеют Зеленский (30,7% среди всех респондентов ни при каких обстоятельствах не голосовали бы за него) и П. Порошенко (29%)", - добавили авторы исследования.

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"Уровень одобрения деятельности Президента В.Зеленского практически не изменился по сравнению с октябрем, и сейчас также преобладают критические оценки: 58,6% респондентов не одобряют деятельность Президента В.Зеленского, одобряют - 26,4%. 34,5% респондентов утверждают, что В. Зеленский оправдал их надежды полностью или частично, хотя из них о полном оправдании надежд говорят 4%. Половина респондентов (48%) ответили, что он не оправдал надежд. Еще 15,3% утверждают, что у них никогда и не было надежд на В. Зеленского", - отмечается в исследовании.

В то же время, согласно исследованию, в случае досрочных президентских выборов мнения разделились почти поровну – 44,3% поддерживают их против 46,2%, которые не поддерживают.

"59% респондентов считают, что в первую очередь нынешняя власть отстаивает свои собственные интересы. Считают, что они отстаивают государственные/национальные интересы – 14,5%, а еще 13,1% считают, что они отстаивают интересы других государств. По мнению 54 % респондентов политика руководства приводит к росту смертности среди населения (о понижении говорят 4%). Также 51,6% говорят о том, что политика приводит к снижению рождаемости (о росте рождаемости говорят 5,8%)", - говорится в исследовании.

"На выборах Президента Украины в первом туре, будь он в середине декабря, наибольшую поддержку получил бы В. Зеленский, за которого проголосовали бы 17% среди всех респондентов и 27,6% среди тех, кто определился с выбором. На втором месте - П. Порошенко (соответственно, 9,9% и 16%), третье место "делят" с почти одинаковой поддержкой (разница в пределах погрешности) Ю. Бойко (5,8% и 9,4%) и Ю. Тимошенко (5 ,5% и 9%). Другие кандидаты имеют более низкую поддержку", - рассказали авторы исследования.

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"Кроме первого тура, респондентам моделировались 5 ситуаций возможного второго тура выборов Президента: В. Зеленский против П. Порошенко, Ю. Тимошенко, Ю. Бойко и Д. Разумкова, а также пара П. Порошенко - Ю. Тимошенко. В. Зеленский побеждает во втором туре П. Порошенко (55,7% против 44,3% среди определившихся с выбором), Ю. Бойко (60,2% против 39,8%) и Д. Разумкова (53,2% против 46,8%). В то же время в паре В. Зеленский - Ю.Тимошенко соотношение 51,6% к 48,4%, но разница – в пределах погрешности, то есть формально мы не можем сказать, какой из кандидатов имеет высшую поддержку. В паре П. Порошенко - Ю. Тимошенко 45,2% поддержали бы П. Порошенко, 54,8% – Ю. Тимошенко", - отмечается в исследовании.





















В течение 9-17 декабря 2021 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного ("face-to-face") интервью с использованием планшета (CAPI, computer-assisted personal interviews) опрошено 2025 респондентов, проживающих в 109 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-ступенчатой ​​стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и по дизайн-эффекту 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,9% - для показателей близких к 25%, 2,2% - для показателей близких к 12%, 1,5% – для показателей близких к 5%.

В течение 22-29 июня 2021 года по идентичной методологии была проведена первая волна опроса, в течение 24 июля - 1 августа - вторая волна, в течение 25-29 октября - третья волна. Где это было релевантно, приводится динамика показателей в июне-декабре 2021 года.