Рейтинг партий: "СН" - 19,1%, "ЕС" - 13,5%, "Батькивщина" - 11,2%, ОПЗЖ - 10,5%, "Сила и честь" - 7,3%, "Розумна політика" - 6,2%, - опрос "Рейтинга"

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в ближайшее время, восемь партий преодолели бы проходной пятипроцентный барьер.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.

"Рейтинг партий возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 19,1% среди голосующих и определившихся с выбором. За партию "Европейская солидарность" – 13,5%, "Батькивщина" – 11,2%, " Оппозиционная платформа – За жизнь" – 10,5%. Партию "Сила и честь" поддерживают 7,3%, партию Разумкова "Розумна політика" – 6,2%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" – 6,0%, партию Мураева "Наши" – 5,6%, Радикальную партию – 4,2%, "УДАР Виталия Кличко" – 3,8%, партию Шария – 3,4%, ВО "Свобода" – 3,0%. Рейтинг других политических сил – менее 2%", - говорится в исследовании.

Также читайте: Рейтинг партий: "СН" - 17,6%, "ЕС" - 16,5%, "Батькивщина" - 13,7%, ОПЗЖ - 13,6%, "Розумна політика" - 6,5%, "Сила и честь" - 5,5%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА





Аудитория: население Украины старше 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 14-16 декабря 2021 г.