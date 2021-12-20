ЦПК намерен обратиться в США с просьбой наложить санкции на Татарова

Центр противодействия коррупции (ЦПК) добавил профиль заместителя руководителя Офиса Президента Олега Татарова на сайт "Зробимо їх візи разом". Аналитики ЦПК собрали данные по пророссийской и антизападной деятельности Татарова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт ЦПК.

Так, уже более 14 месяцев длится конкурс на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Члены комиссии по квоте парламента под неформальным руководством Татарова регулярно срывают заседания и блокируют определение победителя.

По информации ЦПК, подбор членов комиссии от Верховной Рады осуществлялся Олегом Татаровым. В частности, журналисты обнаружили многочисленные связи большинства определенных парламентом лиц с заместителем руководителя ОП.

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На протяжении процесса конкурсного отбора большинство членов комиссии по парламентской квоте разными способами затягивали процесс, пытались установить процедуры, которые не предусматривали проверку добропорядочности, необоснованно блокировали независимых кандидатов на конкурсе.

Когда в финал конкурса вышли два кандидата, один из которых детектив НАБУ Александр Клименко, занимавшийся делом Татарова, контролируемая часть комиссии искусственно затягивала процесс и пыталась его сорвать вообще.

"Пока Зеленский обещает Байдену немедленно избрать руководителя САП, чиновник из его Офиса, то есть Татаров, нагло больше года блокирует конкурс. Сейчас ЦПК ждет окончания этого года, чтобы понять, завершится ли конкурс в САП честно, чтобы добавить новую информацию о том, как он закончился и удалось ли Татарову окончательно сорвать избрание руководителя ведомства", – комментирует глава правления ЦПК Виталий Шабунин.

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Внимание международных партнеров приковано к конкурсу на руководителя САП, поскольку его независимый отбор является одним из приоритетов программы с МВФ, а также определялся как неотложная мера в совместном заявлении президентов США и Украины.

В профиле по поводу Татарова аналитики ЦПК собрали информацию о его карьере в Министерстве внутренних дел во времена президента-беглеца Виктора Януковича, неправдивые высказывания по Революции Достоинства, тесные связи с подсанкционным в США Андреем Портновым, скандальное коррупционное дело, антизападную риторику и атаки на антикоррупционную инфраструктуру.

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Напомним, в рамках проекта #ЗробимоЇхВізиРазом ЦПК собирает информацию о состоянии коррупционеров и прокремлевских агентов во власти и обращается в ЕС, Великобританию, США и Швейцарию с просьбой запретить въезд каждому, кто атакует сотрудничество Украины с Западом, а также проверить источник происхождения состояния таких лиц.

11 января 2021 года стало известно, что США ввели санкции против 7 граждан и 4 средств массовой информации Украины из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов. Среди этих лиц оказался также нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, обращение по которому направлял Центр противодействия коррупции.

Кроме того, 9 декабря Правительство США ввело санкции против Александра Тупицкого, у которого тоже есть профиль на сайте проекта ЦПК.