Зеленский собирает всех украинских послов на конференцию: "Нам нужен результат". ВИДЕО
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на брифинге с президентами Литвы и Польши.
По его словам, конференция с участием всех послов Украины в мире состоится 21-22 декабря.
"Раньше такие совещания проходили один или два раза в три или четыре года. Это в современном мире, в реалиях сверхбыстрых изменений делает их неэффективной и протокольной формальностью. Нам нужно содержание, нам нужен результат. Так что теперь я буду собирать украинских послов ежегодно здесь, в Гуте", - заявил Зеленский.
На повестке дня:
- комплексный план действий Украины на мировой арене,
- стратегия внешнеполитической деятельности,
- движение в Европу и НАТО,
- усиление присутствия и национального интереса на Ближнем Востоке, Африке, Латинской Америке.
"Реализацию этих важных направлений мы проанализируем в следующие два дня", – добавил Зеленский.
За його словами, конференція за участі усіх послів України у світі відбудеться 21-22 грудня.
"Раніше такі наради проходили один, чи два рази у три чи чотири роки. Це у сучасному світі, в реаліях надшвидких змін робить їх неефективною та протокольною формальністю. Нам потрібен зміст, нам потрібен результат. То ж тепер я збиратиму українських послів щорічно тут, у Гуті", - заявив Зеленський.
У порядку денному:
- комплексний план дій України на світовій арені,
- стратегія зовнішньополітичної діяльності,
- рух до Європи та НАТО,
- посилення присутності і національного інтересу на Близькому Сході, Африці, Латинській Америці.
"Реалізацію цих важливих напрямів ми проаналізуємо в наступні два дні", - додав Зеленський.