Дуда выступает против любой политики уступок по отношению к России: Москва должна сделать шаг назад

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что выступает против любой политики уступок России.

Об этом он сообщил на пресс-конференции по результатам трехсторонней встречи с президентами Литвы и Украины в государственной резиденции "Синегора" в Ивано-Франковской области в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я абсолютно против любой политики уступок относительно России, именно Россия должна оставить действия, которые она делала в 2008 году, нападение на Грузию, в 2014 году на Украину, сейчас Россия оккупирует часть грузинской территории, теперь украинских Донецкой и Луганской областей. Ясно, что там сепаратисты, но все понимают, что стоит за названием сепаратисты", - сказал Дуда.

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Он добавил, что, объективно, есть оккупация Крыма, которая нарушает международное законодательство, и силовое изменение границ Европы.

"Ни одно демократическое государство не может принять такое состояние дел. Когда мы задаем вопрос, кто должен уступить, ясно, что Россия должна сделать шаг назад", - подчеркнул Дуда.