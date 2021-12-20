Должны быть мощные превентивные санкции против РФ, чтобы не было никаких мыслей по поводу эскалации, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым применение к России превентивных санкций для предотвращения усиления эскалации с ее стороны.

Об этом он заявил на брифинге по результатам саммита Люблинского треугольника в понедельник в госрезиденции "Синегора" (с. Гута Ивано-Франковской области), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если реакция некоторых европейских лидеров и лидеров Альянса такая, что не дай бог, если Путин будет продолжать эскалацию, например, в Украину – то мы (ЕС и НАТО. – Ред.) потом введем санкции. Что такое потом? И для кого? Кто останется и для чего это нужно?" - заявил Зеленский.

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Он привел пример кризиса с мигрантами на границе между Беларусью, Польшей и Литвой, отметив, при этом, что страны Европейского Союза и НАТО "без лишних упоминаний, бюрократических шагов и слов ввели серьезные санкции в отношении Беларуси".

"Я думаю, что будет реакция следующая: если будет оружие размещено в Беларусь, то потом мы введем какие-то очень мощные санкции. Потому предпосылок, почему президент России сделает шаг назад, я, честно говоря, не вижу. Потому считаю: наоборот, должны быть мощные превентивные вещи, мощные, серьезные санкции, чтобы не было ни единой мысли относительно эскалации в каком-либо регионе, потому что мы видим, что вопрос уже связан не только с Украиной", - добавил президент Украины.