Новости • Агрессия России против Украины, Война

Украине реально грозит вторжение российских войск, - Турчинов

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Украине реально грозит вторжение российских войск, - Турчинов
Украинские власти бездействуют в вопросах защиты страны и обеспечения энергетической и экономической безопасности наших граждан.

Об этом сказал Секретарь СНБО Украины в 2014-2019 годах, руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов в эфире телеканала "Прямой", сообщает Цензор.НЕТ.

"Украина сегодня стоит перед реальными угрозами. Нам реально сегодня грозит вторжение российских войск. Мы видим разрушение нашей энергетической независимости. Глубокий экономический кризис в стране, когда даже такие стратегические предприятия, которые обеспечивают украинцев хлебом, могут сегодня остановиться. Наша страна, к сожалению, остается лидером и в Европе, и в мире по смертности от ковида", - заявил он.

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"На этом фоне мы наблюдаем бездействие украинских властей, как в вопросах защиты страны, так и в вопросах обеспечения энергетической, экономической безопасности наших граждан", - отметил он.

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Топ комментарии

  • Mr Vice President
    Ну что 73% сметунов, зачем армию гробили 2.5 года? На благо Украины?
  • Ан Мур
    Зеленi чоловічки
    ⚡️⚡️⚡️Венедіктова злякалась підписати підозру Порошенку власноруч!
    Про це на брифінгу повідомив голова штабу «ЄС» Олександр Турчинов. Замість 100% своєї Венедіктової підозру проти Порошенка підписав заступник генпрокурора Симоненко.
     За попередньою інформацією, підозра у справі про постачання вугілля підписана за двома статтями:
    * державна зрада
    * створення терористичного угрупування
    Відсутність підпису Венедіктової, і підписання підозри в період закордонного відрядження Порошенка доводить фейковість справи і страх виконавців замовлення Банкової.
    Із цього напрошується два висновки:
    Фактично Зеленський допомагає Путіну, а не захищає Україну.
    Бо поки увесь світ бореться проти Путіна і намагається запобігти повномасштабному вторгненню російської армії в Україну, Зеленський витрачає ресурси силовиків на абсолютну маячню проти Порошенка, щоб збурити суспільство.
    ДБР має відкрити аналогічну справу за цими ж статтями проти Зеленського.
    Бо влада Зеленського закупила через російські прокладки вугілля з ОРДЛО на понад 3 мільярди доларів.
    Ну і цікаво, оце «створення терористичного угрупування» - це так ручні слідаки Зеленського обізвали наші Збройні Сили?
  • Vladimir Soukhov
    Наша власть приготовилась сдаваться.
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