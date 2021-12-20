Порошенко готовятся вручить подозрение. Венедиктова не подписывала документ, это сделал ее заместитель, - Турчинов

Новое дело в отношении Петра Порошенко сфабриковано по прямому указанию Владимира Зеленского.

Об этом сказал Секретарь СНБО Украины в 2014-2019 годах, руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов в эфире телеканала "Прямой", сообщает Цензор.НЕТ.

"К большому сожалению, вместо того, чтобы мобилизовать нацию, для того чтобы направить силовые структуры на борьбу против российских провокаций, против российской агрессии, мы наблюдаем с вами, что именно Зеленский и его команда направляют силовые структуры на борьбу с политической оппозицией. И в первую очередь на борьбу с лидером украинской оппозиции – "Европейской Солидарностью", и напрямую с ее председателем Петром Порошенко", - заявил он.

"Властям было точно известно, что лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко собирается уезжать на заранее запланированные встречи с Вселенским патриархом, а также с европейскими лидерами, которые будут проходить в эти дни. И именно учитывая эту ситуацию, они начали грязное шоу, которое называлось - немедленное вручение очередной повестки Петру Порошенко на очередной допрос", - добавил политик.

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"Хочу напомнить, что начиная с первого дня пребывания Зеленского на должности, он начал системную борьбу против пятого президента. Именно по его прямым указаниям были сфабрикованы сотни уголовных дел против Петра Порошенко. Он получал сотни повесток. Провел много часов на допросах в разных силовых структурах. Уже прошло фактически два с половиной года и все эти дела превратились в фейк. Так же как превратится в фейк очередное сфабрикованное по прямому указанию действующего президента дело. Речь идет об обеспечении страны углем в условиях военного противостояния 2014-2015 годов. Ситуация тогда была сверхсложной, было реальное военное обострение. И в этих условиях тогдашнее руководство страны смогло обеспечить энергетическую безопасность Украины. Смогло дать тепло в дома украинцев в ту сложную, опасную зиму 2014-15 годов", - пояснил Турчинов.

"Сегодня властные силовики, зависимые подконтрольные люди, рассказывают о подозрении в этом сфабрикованном деле. Это выглядит особенно цинично на фоне того, что за последние два года Украина, во главе которой стоит Зеленский и его команда, полностью разрушили энергетическую безопасность нашего государства. Ту же энергетическую безопасность, которую обеспечил президент Порошенко и правительство в 2015-2019 годах, когда страна не покупала российский уголь, когда страна не покупала российский газ. То сейчас в условиях этого кощунства, этого фарса, Украина за два последних года купили на 3,1 млрд долларов российского угля, в том числе незаконно добываемого на оккупированных территориях угля. Это происходит в условиях, когда Украина ежедневно увеличивает объемы экспорта из Беларуси электроэнергии. В условиях, когда Беларусь вместе с Российской Федерацией, делает заявления, угрожающие национальной безопасности нашего государства и его территориальной целостности", - подчеркнул он.

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"Я хочу сказать действующей власти, что не надейтесь. После проведения запланированных международных встреч и короткого отпуска Петр Порошенко вернется в Украину. И ваше очередное дело, ваше очередное грязное шоу, как и все предыдущие, снова превратится в фарс", - заверил Турчинов.

"Хочу подчеркнуть, что даже полностью зависимый от Зеленского генеральный прокурор Венедиктова не подписала этот фейковый документ, это подозрение, а его подписал – именно, пожалуй, с этой целью и назначенный, один из ее заместителей по фамилии Симоненко. Действующая власть, действующий президент полностью копируют Януковича и его режим как в предательской позиции по защите страны, так и в борьбе с политическими оппонентами. Но знаете, они скопируют не только их грязные технологии, они полностью повторят и финал Януковича и его режима", - добавил он.