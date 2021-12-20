Власти должны остановить незаконный экспорт леса из Украины, а не легализовывать его, – эколог

Украина должна отходить от практики экспорта сырья, нам следует развивать собственное производство, считает Кирильчук.

Власть должна остановить контрабанду леса-кругляка из Украины, а не отменять мораторий на его вывоз, ведь он позволяет сохранить наши леса и развивать отечественную экономику. Об этом заявил руководитель программы Организации Объединенных Наций по промышленному развитию UNIDO в Украине Игорь Кирильчук.

"Он (законопроект об отмене моратория, — ред.) с точки зрения украинской экономики, украинских лесов вреден для Украины. Потому что лучше вывозить продукцию", — сказал Кирильчук.

Он подчеркнул: Украина должна отходить от практики экспорта сырья, нам нужно развивать собственное производство. Учитывая это, по его мнению, отмена действующего моратория на вывоз леса-кругляка приведет к негативным последствиям как для экологии, так и экономики страны.

Депутат также считает, что власти должны принять максимальные меры для остановки контрабанды леса, которая до сих пор действует, ведь из-за нее страна несет значительные потери.

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"Контрабанда есть – ее нужно прекратить. Это легко прекращается чипированием древесины и соответствующей работой таможни. Все это знают. А не потому, что есть контрабанда, то давайте ее увеличим, легализуем", — отметил Кирильчук.

Напомним, в 2015 году Украина запретила экспорт необработанной древесины (леса-кругляка) на 10 лет. Однако сейчас народные депутаты выступили с инициативой снятия моратория на экспорт.

Ранее народный депутат из фракции "Батькивщина" Михаил Цымбалюк заявил, что вырубка лесов в Украине приобрела угрожающие масштабы, поэтому нам нужна четкая государственная политика в сфере их охраны, иначе они будут потеряны.

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