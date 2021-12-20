В октябре смертность в Украине выросла на 25,8%, - Госстат

В октябре 2021 года общая смертность по сравнению с прошлым годом выросла на 25,8%.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные о демографической ситуации в Украине за январь-октябрь 2021 года, опубликованные Государственной службой статистики.

В октябре умерло 74 282 человека, что на 15 235 человек больше, чем в октябре 2020 года (59 047 человек).

Всего с начала года в Украине умерли 562 137 человек. Это на 76 403 смертей больше, чем за январь-сентябрь 2020 года, когда умерли 426 687 человек.

Кроме того, с начала 2021 года в Украине родилось 229 209 человек (в прошлом году 247 278), миграционный прирост составил 15 473 человек (в прошлом году – 6 852).

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По оценке статистического ведомства, численность населения в Украине на 1 ноября 2021 составила 41 270 899 человек. С начала 2021 года население Украины сократилось на 317 455 человек (в том числе за сентябрь – на 48 939 человек).

Как сообщалось ранее, за 2020 год в Украине умерло 616 835 человек, что на 35 721 смерть больше, чем за 2019 год (тогда умерло 581 114 человек). Численность населения в Украине на 1 января 2021 составила 41 588 354 человека.