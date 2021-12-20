Forbes обнародовал рейтинг самых умных компаний Украины

Их выбрали из почти 150 частных предприятий, которые задекларировали активное внедрение процессов Research&Development (R&D).

Среди организаций с наиболее развитыми подразделениями R&D – логистические, энергетические и добывающие компании, производители фармацевтической продукции, финансовые учреждения.

Рейтинг был опубликован в выпуске журнала за декабрь.

"Чтобы изучить R&D-процессы в Украине, Forbes анкетировал около 150 предприятий – это участники списка 100 крупнейших частных компаний, а также главные IT-работодатели страны. Результат этого исследования – список из 25 компаний, которые смогли убедительно рассказать, как наладили исследование новых продуктов", – рассказали авторы рейтинга.

Собственные технологические разработки, делающие услугу или продукт уникальным на рынке Украины, позволяют крупным компаниям успешно вести бизнес и идти в ногу со временем. Например, ДТЭК и "Новая почта" занимаются роботизацией процессов: в первом случае беспилотные дроны измеряют объемы угля на ТЭС, а во втором – доставляют почтовые отправления по воздуху из одного областного центра в другой за несколько часов.

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"Альфа-банк" и "Киевстар" делают ставку на программные продукты, занимаясь разработкой многофункциональных мобильных приложений и облачных сервисов, а крупнейшие фармацевтические компании страны фокусируются на биотехнологиях и расширении линейки лекарственных средств.

В частности, "Дарница" в период с 2015 по 2020 год выпустила на рынок около 50 наименований препаратов, которые в настоящее время экспортируются в 15 стран мира. Их эффективность была признана зарубежными учеными.

"В исследовании Оксфордского университета противовоспалительное лекарственное средство "Дексаметазон" показало эффективность в снижении риска смертности среди тяжелобольных пациентов с COVID-19", – отметили составители рейтинга.

По данным справочника "Фармацевтика Украины 2021", фармацевтическая отрасль является наиболее инновационной в Украине и генерирует более 4% ВВП. В том числе благодаря непрерывной научно-исследовательской деятельности, значительно повышающей добавленную стоимость конечного продукта еще на стадии его разработки.

