СБУ не искала российский паспорт у Гогилашвили: не было запросов. ДОКУМЕНТ

Служба безопасности Украины говорит, что не получала от уполномоченных органов дополнительных запросов на проверку наличия иностранного гражданства у экс-замглавы МВД Александра Гогилашвили: первоочередную проверку же осуществляет Миграционная служба.

Как сообщает Цензор.НЕТ, УП спросила, владеет ли СБУ информацией о возможном наличии российского гражданства у уволенного заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили, проверяется ли соответствующая информация Центра журналистских расследований, обнародованная 12 декабря, и будет ли опрашивать СБУ в связи с вышеизложенными фактами гражданина Гогилашвили.

Также у СБУ спросили, каковы результаты проверки СБУ при вступлении Гогилашвили на должность заместителя министра внутренних дел.

Служба безопасности Украины, в свою очередь, подчеркнула, что выполняет свои задачи исключительно в пределах полномочий и способом, определенным Конституцией и законами Украины. Доступ к государственной тайне, мол, Гогилашвили получил после соответствующей проверки.

Читайте также: Это сведения с ограниченным доступом, - СБУ о предоставлении охраны Гогилашвили

"В ходе проведения специальной проверки в отношении лиц, претендующих на занятие должностей, предусматривающих занятие ответственного или особо ответственного положения и должностей с повышенным коррупционным риском в соответствии со ст. 57 Закона Украины "О предотвращении коррупции" СБУ прорабатывает пакет документов, которые Служба получает от Национального агентства по государственной службы Украины.

По компетенции подразделениями СБ Украины прорабатывается наличие у кандидатов на такие должности допуска к гостайне и отношение к персонально-качественного учета военнообязанных СБ Украины.

Вопрос гражданства, согласно действующему законодательству, входит в компетенцию Государственной миграционной службы Украины. Запросов на дополнительную проверку гражданства упомянутого Вами лица от уполномоченных органов в СБУ не поступало.

Что касается предоставления допуска к государственной тайне, он был предоставлен по соответствующему запросу МВД после проработки компетентными подразделениями Службы безопасности Украины", - говорится в ответе СБУ.

Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.

Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.

Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.

Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.

12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.