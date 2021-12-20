Зеленский и Ермак снесли порядок проведения конкурса руководителя САП. Это государственная измена, - Шабунин

Срыв конкурса будет иметь катастрофические последствия для власти и может отразиться на всей стране.

Об этом пишет в фейсбуке председатель правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня Окружной административный суд Киева частично удовлетворил иск об отмене порядка работы конкурсной комиссии по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"По результатам рассмотрения дела судом было принято решение о частичном удовлетворении исковых требований путем отмены Порядка работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре", - сообщили в пресс-службе суда.

"Зеленский/Ермак руками ОАСК таки снесли порядок проведения конкурса на руководителя САП. Мы описывали этот сценарий действий Банковой как наиболее вероятный. Много раз подчеркивал и повторюсь еще раз - Павел Вовк бы не пошел на это без личных гарантий Зеленского/Ермака", - пишет Шабунин.

Он напомнил, что ОАСК является судом первой инстанции. А значит, его решения не вступают в законную силу к решению апелляционной инстанции. Так что конкурс должен продолжаться, а комиссия – выбрать завтра руководителя САП. Впрочем, Шабунин убежден, что завтра контролируемая Банковой часть комиссии отложит заседание, прикрывшись решением ОАСК.

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"Срыв конкурса будет иметь катастрофические последствия для властей Зеленского/Ермака (а также остальных участников этого процесса). К сожалению, это может отразиться и на всей стране. Повторюсь, это уже давно не о срыве конкурса на руководителя САП – это разрушение наших отношений с Западом во время российской агрессии, а значит о государственной измене", - подытожил Шабунин.